las mejores ofertas y cupones

Tanto que, este año, el 11 del 11 de AliExpress se ha adelantado. Ha dado comienzo el martes 1 de noviembre y se extenderá el domingo 13 de noviembre, enganchando con el pre-Black Friday. Además, asegura plazos de entrega más rápidos (de 3 a 10 días), pago a plazos sin intereses en 3 cuotas, así como devoluciones gratuitas. Ventajas que se unen a las ofertas de hasta el 90% y los cupones AliExpress para canjear en tu carrito. Si no quieres perderte nada del Singles Day de AliExpress, en Descuentos 20Minutos puedes estar al día de las promociones y, lo más, interesante, hacerte con un Código promocional AliExpress para aplicar en tu compra. Tenemos tres códigos exclusivos activos de 10, 20 y 30 euros , además de otros cupones especiales para el 11 del 11. ¿Es o no una buena oportunidad para adelantar tus compas navideñas?

Por si no lo sabías, existe el Día del soltero. Al igual que el día de San Valentín para los enamorados, también se festeja un día para aquellos que no tienen pareja. Se trata del Single’s Day, también llamado 11 del 11, y se celebra el 11 de noviembre . Una curiosa tradición que tiene su origen en China y que el gigante AliExpress utilizó de “excusa” hace tiempo para lanzar una promoción especial con descuentos que duraban 24 horas. Hoy se ha transformado en una enorme campaña comercial que incluso ha traspasado las fronteras asiáticas.

