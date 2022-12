Las mejores ofertas de Myprotein este Black Friday

La Black Friday Box 2022 de Myprotein no deja indiferente a nadie. Y es que esconde los productos más deseados de la marca, así como los más novedosos. Podrás encontrar Gominolas Multivitamínicas , una combinación de 11 vitaminas y minerales fundamentales en deportistas; Clear Whey Isolate (Muestra) con un sabor cítrico inconfundible y 20 gramos de proteína/ración; Hazelnut Whip , con una cubierta de galleta crujiente envuelta en chocolate con un interior de avellana y 5 gramos de proteína/ración; Barrita Layered– Speculoos, para degustar 6 capas de aromas dulces diferentes, con el fin de saciarnos y consumir nuestra dosis de proteínas; THE Pre-Workout , una combinación donde lidera la cafeína y creatina para estar a tope en tus rutinas de ejercicio; Chocolate vegano Myvegan– Sal Marina , con 4 gramos de proteínas/ración; y Crispy Wafer, un delicioso barquillo proteico con menos azúcar y grasa que los convencionales. Contiene 15 gramos de proteínas y 194 calorías/ración.

