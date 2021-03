Las mejores apps para ahorrar en la lista de la compra desde el móvil

Si estar pendiente de las ofertas no es lo tuyo, esta aplicación es perfecta para ti . Listonic te permite llevar un control de tu inventario y anotar los productos que necesitas para la siguiente vez que vayas a comprar. De esta forma evitarás comprar cosas que ya tenías solo porque estaban de oferta o porque no te acordabas, y también te permitirá llevar una mejor organización de tu presupuesto para la semana.

