Las mejores actuaciones de los premios Grammy

Y en un año en el que las mujeres dominaron la noche, tres de las estrellas más atractivas del género country subieron al plató: Mickey Guyton, la única mujer negra que ha sido nominada en esta categoría, interpretó Black Like Me; Miranda Lambert, ganadora del premio al mejor álbum de country, cantó Bluebird ; y Maren Morris, The Bones.

You May Also Like