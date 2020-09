“Las medidas tomadas aquí son estrictas pero han conseguido paliar la pandemia”

“Las medidas que han tomado, tanto para la entrada en el país como para los ciudadanos que están aquí, son estrictas pero lo que se consigue con ello es paliar totalmente la pandemia . A este respecto, ahora mismo se está más tranquilo en China que en otros países”, apunta el director deportivo. “¿Que incluso en España?”, le preguntamos, a lo que responde con franqueza: “Sí, España es uno de esos países donde la situación no termina de controlarse. Hay espejos donde poder mirarse. Yo no soy político pero hay gobiernos que han optado por un control más severo, sobre todo de las llegadas y de los test masivos a la población. Así puedes identificar claramente dónde están los focos”.

Este sevillano y sus siete compañeros aterrizaron en Shanghai el 13 de septiembre y antes de que abandonaran el aeropuerto se les realizó una segunda prueba diagnóstica, les cogieron los datos y les asignaron códigos QR identificativos: “Así saben dónde has estado y si hay algún brote, las personas con las que has tenido contacto”.

“Creo que hemos sido los únicos españoles que viniendo de fuera estuvimos en cuarentena en un hospital. Las primeras PCR que se hicieron en España nos las hicieron a nosotros. Todas fueron negativas. Las de los once de nuestro proyecto y las de los otros diez que fueron repatriados. Es cierto que comentamos que mucha gente había salido de Wuhan y de China hasta el 23 de enero [día que la ciudad fue aislada] y que por estadística podía pasar que el virus se extendiera , pero no al nivel que ha ocurrido ni mucho menos. No pensamos que la pandemia podía ser tan global ni que podía dejar los fallecidos que por desgracia ha dejado”, recuerda Pedro Morilla en una conversación telefónica con 20minutos .

Siete meses y medio después de que fueran repatriados, ocho de los trabajadores españoles del Wuhan Three Towns F.C. han vuelto a China . De allí salieron pensando que dejaban atrás un virus que había obligado a cerrar una ciudad de once millones de habitantes y creyendo que la llegada a Madrid les ponía a salvo. El mundo empezaba a conocer los estragos de una enfermedad que en el gigante asiático se había cobrado entonces un centenar de vidas. La palabra coronavirus comenzaba a resonar en todo el planeta, pero pocos imaginaban que sus consecuencias serían tan devastadoras.

You May Also Like