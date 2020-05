Las medidas de los clubes de fútbol para compensar a sus aficionados ante el regreso a puerta cerrada

Según informaron a EFE fuentes del club valenciano, el Levante propondrá la devolución a sus abonados pero estudia varios mecanismos para compensarlos en el futuro. La particularidad del club es que 14.610 de los 22.500 abonados no pagaron su abono de la temporada 2019-20 como premio por haber acudido a todos los partidos de la temporada anterior, por lo que no habría que indemnizarles.

En esa cesión no entrará la Copa del Rey ni la posible competición europea que podrían disputar, pero en total verán 17 partidos de Liga sin pagar por los 5 que restan para terminar esta temporada y que no podrán ver.

