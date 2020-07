Las mascarillas que mejor y peor protegen frente al coronavirus, según la ciencia

En este caso, la investigación que publica Journal of Hospital Infection indica que las personas que utilizaban mascarillas de algodón tenían un 54% menos de probabilidades de infección que aquellas que no usaban macarillas. Las que las utilizaban de papel, en cambio, el porcentaje de posibilidades de contagiarse era de un 39% frente a aquellos que no empleaban mascarillas de ningún tipo. La explicación es que las de papel son mascarillas más delgadas, por lo que confieren menos protección frente al virus.

Según el mismo estudio de Journal of Hospital Infection, tanto los paños de cocina como las fundas de almohada antimicrobianas son las mejores alternativas a las bolsas o los filtros de las aspiradoras. No obstante, según los investigadores, los paños de cocina deben estar bien tejidos para proteger adecuadamente, y las fundas de almohada deben ser preferiblemente antimicrobianas (hechas con satén, seda o bambú) antes que de algodón estándar.

Las mascarillas quirúrgicas desechables son la segunda opción más segura para los profesionales sanitarios que no tengan acceso a una mascarilla N99 o N95 al estar fabricadas con un material no tejido.

