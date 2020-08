Las mascarillas de tela sí son eficaces y toser en el codo no sirve

Simha y Rao esperan que sus hallazgos acaben con el argumento de que las mascarilla de tela normales son ineficaces, pero enfatizan que deben continuar usándose junto con el distanciamiento social. “El distanciamiento adecuado es algo que no se debe ignorar, ya que las mascarillas no son infalibles”, señala Simha.

“Incluso si una máscara no filtra todas las partículas, si podemos evitar que las nubes de tales partículas viajen muy lejos, es mejor que no hacer nada, recuerda Simha. En situaciones en las que no se dispone de máscaras sofisticadas, cualquier mascarilla es mejor que ninguna para el público en general para frenar la propagación de la infección”.

