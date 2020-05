Las mascarillas de tela necesitan un filtro: ¿cuánto valen? ¿Dónde los venden?

Con la llegada del nuevo coronavirus se ha extendido entre la población el uso de mascarillas para evitar los contagios. Aunque todavía no se ha publicado en el BOE las nuevas medidas respecto a la obligatoriedad de uso, las autoridades sanitarias o bligarán a llevarlas en espacios cerrados y en la vía publica cuando no se pueda respetar la distancia mínima de dos metros entre personas.

