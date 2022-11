“Las marcas ‘healthy’ aún no han despertado”

Y, especialmente, aconseja a las que se especializan en productos saludables: “Respecto a las marcas de comida saludable, creo que tienen una muy buena oportunidad de crecimiento en este sentido. Creo que aún no han ‘despertado’. Los consumidores ya están incrementando las búsquedas en el sector ‘healthy’ desde hace años , pero en términos genéricos como ‘comida saludable’ o ‘recetas saludables’. Si las marcas de este segmento siguen las mismas estrategias que las marcas que vemos en el estudio que están triunfando (uso de blog y redes sociales), no tardarán en ver resultados”.

“Aún así, animo a las marcas de comida saludable, creo que tienen una muy buena oportunidad de crecimiento en este sentido. Quizá sea una industria aún no tan grande como la otra, pero hay muchas estrategias de marketing digital que pueden hacer con inversiones más modestas y con muy buenos resultados; los resultados y la inversión no siempre tienen una relación directa”, apostilla. Eso sí, recalca: “Respecto al consumidor, desgraciadamente vemos con claridad que una alimentación saludable es más cara”.

