Las madres deprimidas que dan el pecho a sus hijos mejoran el estado de ánimo, la neuroprotección y el contacto mutuo

Así, la asimetría frontal izquierda en los lactantes se asoció con el hecho de tener una madre no deprimida y con las experiencias de cuidado del lactante en forma de lactancia materna estable. Normalmente, la actividad de esa parte del cerebro se ha asociado con el avance de la maduración, las emociones positivas y las habilidades de procesamiento de orden superior . En particular, los patrones de EEG de los bebés de madres deprimidas mostraban una asimetría frontal derecha; sin embargo, se encontraron cambios hacia una mayor activación frontal izquierda (cambio de hiperactivación frontal izquierda) en aquellos bebés con una lactancia estable.

