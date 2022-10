Las madres de la pobreza Iniciativa

Reconocemos y sabemos cuáles son todas las malas prácticas, más si no educamos, cómo las corregimos, si la sociedad no esta preparada para hacerle frente a las vicisitudes y para exigir con conocimiento sus derechos más allá de cierres de calles que a la postre, sin saberlo los daña a ellos mismos, a su economía, y a la postre a su comunidad sin lograr progreso alguno.

¿Por qué no podemos todos de una vez por todas ponernos de acuerdo en lo importante y no solo en lo urgente? Dejemos de poner curitas a un sistema que siendo tan imperfecto lo seguimos dañando con porquerías politiqueras y damos prioridad a lo que aporta valor.

Pero es que estas malas madres nutren por antonomasia a todas las demás, ya que un pueblo ignorante no comprende, no sabe como hacer para salir de estos círculos viciosos malsanos, así, tampoco sabe cómo hacer frente a las falsedades de un sistema que los consume ante injusticias sin siquiera saber que son la corrupción y malas prácticas que empobrecen su autoestima y su paso ante la sociedad que lo ve como una carga.

Quejarnos de todo no soluciona nada, tenemos que luchar por lo que creemos y queremos como seres humanos, como ciudadanos, hijos y padres que formamos parte de este país. Si quejándome solucionara todo, entonces mejor me convierto en magdalena.

