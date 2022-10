Así, nos encontramos con la burocracia excesiva y asfixiante que se convierte en un eslabón importante dentro de la cadena corruptiva, siendo esta una de las madres de la corrupción, verdadera génesis de muchos males. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado excesos de procesos en un trámite que, estancado, sirve ya sea para demorar, coimear o cobrar comisiones y dádivas, y no solo se trata de un tema de mucho valor, ya que lo vemos a todos los niveles? Donde no existen procesos que se puedan auditar, que siga el fiestón.

Para trabajar en el diagnóstico, debemos tener presente, no olvidar, que dentro de la ecuación para determinar el origen de las madres de la corrupción estamos los seres humanos cuyos sujetos somos la parte más importante de la ecuación ya que la corrupción sin actores no pudiera existir.

Traigo a colación lo anterior ya que, si la enfermedad no se previene, se contrae; si hay contagio y no se combate, entonces se propaga, mas para que esta sea tratada hay que, a través de un diagnóstico, entender su etimología en busca de comprender cuáles son las causas que derivan en esta endemia.

Por otro lado, también hemos esgrimido que solo a través de genuinos diálogos, sin agendas ocultas, es que podremos echar para adelante los temas prioritarios que aquejan a nuestro país. Pero, como en reiteradas ocasiones he insistido, no podremos lograr el fin que como sociedad perseguimos si persistimos en dejar a otros lo que nos corresponde a todos, es decir la continua lucha de nuestros deberes y derechos, donde la participación es clave.

