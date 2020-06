Las lecciones de Ursula K. Le Guin, la hechicera que conjuraba palabras

9. Utilizar la prosa para sondear el pensamiento: “no para decir algo que sé o en lo que creo, no como vehículo para transmitir un mensaje, sino como exploración, como viaje de descubrimiento”, explicó en su ensayo Living in a Work of art (Vivir en una obra de arte)

7. Ejercitar ‘la castidad’: en su libro Steering the Craft (título ambiguo que podría entenderse como ‘Navegar la prosa’), la escritora proponía escribir prosa sin adjetivos ni adverbios. “Como has puesto todas tus energías en los verbos y en los sustantivos, es más fuerte y más rico”, apuntaba.

You May Also Like