Las lecciones de un virus

Quizás la carrera por la nominación demócrata esté decidida y el nominado sea el exvicepresidente de Barack Obama . Para el Partido Demócrata no existe otra opción mas que entender las lecciones de esta pandemia. Como en los años 30, luego de la “Gran Depresión” , que dio paso a las reformas sociales de Franklin D. Roosevelt , llamadas el “ New Deal ”, el Partido Demócrata tiene la oportunidad de consolidar ambas plataformas para prometer un futuro que emocione a los electores como lo hizo el primer afrodescendiente en la Casa Blanca, haciendo que los jóvenes salieran a votar.

Tenemos que afrontar la fragilidad de nuestras vidas con solidaridad. Y cuando hablo de solidaridad no estoy refiriéndome a un concepto abstracto de paz y amor, si no a la respuesta necesaria y racional para hacerle frente a estos problemas si aceptamos su universalidad.

Esto evidencia la necesidad de crear mecanismos de cooperación internacional para hacerle frente no solo a este virus, si no a los problemas globales del siglo XXI.

