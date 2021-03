Las lavanderías y el síndrome de Estocolmo

Soy ingeniero de profesión por lo que no me considero un experto en el tema que quiero analizar. He investigado que es lo que pasa en otros países con el tema de lavado de dinero y paraísos fiscales, ya que me preocupa ver como nos tratan la Unión Europea (UE), OCDE y GAFI con relación a estas listas que continuamente incluyen a Panamá junto con unas verdaderas “Banana Republics” .

Entre las cosas buenas que hizo Omar Torrijos fue encaminar Panamá en un rumbo para crecer nuestra economía- recuperar el canal y convertir a Panamá en un centro financiero internacional apoyándonos en sus leyes, moneda y banca. Tuvo la visión de lograr que mentes brillantes como Nicolás Ardito Barleta, Aristides Royo, Romulo Escobar Bentacourt, Eduardo Morgan, Gabriel Lewis G., Hector Alexander, Fernando Cardoze y Ernesto Pérez Balladares, por mencionar algunos, se dedicaran a lograr estos dos objetivos. El resultado ha sido un canal en manos panameñas y un centro financiero de calidad internacional.

Ahora, a causa de la envidia y de los problemas de recaudación de impuestos los países de la UE se han dado la tarea de destruir nuestro centro financiero con Francia como el presidente del Club en compañía de GAFI y OCDE. El Tax Justice Network (TJN) alega que el 2% de las pérdidas fiscales globales están en los países de las listas negras mientras que el 36% se mueve en los estados miembros de la Unión Europea. Estos lavadores continúan obteniendo calificaciones de ‘altamente cumplidores’ pero la UE continua su obsesión culpar a países como el nuestro y no a los poderosos bien protegidos dentro de su comunidad

Estos ataques contra nuestro país afectan nuestra imagen causando una erosión de confianza y pueden ahuyentar a posibles candidatos de inversión extranjera. Adicionalmente nos ahorcan los auto proclamados reguladores que no parecieran aplicar las mismas reglas del juego de manera universal y dejando ciertos países como “los intocables”.

Veamos el caso de Suiza. Las investigaciones del TJN considera que Suiza esconde el dinero de ricos y que sus bancos son los principales cómplices de evasión de impuestos de parte de empresas multinacionales. Adicionalmente, resulta que Suiza es el paraíso de los mandatarios y dictadores que le han robado a su pueblo-Venezuela, Haiti,Nigeria,Filipinas,Nigeria,Angola, Siria y Perú.

Sin embargo, la OCDE siempre ha considerado a Suiza “altamente cumplidor” en su criterio de acceso a los dueños de cuentas. Y aún mantiene esta clasificación a pesar de que ahora se exige la identificación del beneficiario final y el Foro Global señala que Suiza no lo está garantizando. Suiza si se ha suscrito al intercambio automático, pero ha sido muy creativo en crear obstáculos para prevenir la información automática y en su lucha por retener el secreto bancario ha dado una alternativa a través del Acuerdo Rubik que ofrecía la opción de no tener que identificar al cliente y en su lugar recolectar los impuestos evadidos y regresárselos al país firmante del Acuerdo. ¿Entonces se concluye que Suiza es un país demasiado poderoso para ser incluido en la lista?

Investigaciones de Open Lux señala las debilidades en las estructuras de anti lavado de dinero en Luxemburgo y algunos países de la UE. Luxemburgo opera secretamente dándole oportunidades a criminales y corruptos esconder activos y evitar impuestos. Luxemburgo tiene 15,000 fondos de inversión y mantiene US$5 Trillones en activos logrando que alrededor del 67% de fondos de inversión estén radicados allí y que este no declara quienes se benefician o son dueños de estos fondos.

¿Por qué Malta, Chipre, Luxemburgo Irlanda y los Países Bajos no están en las listas de la Unión Europea teniendo estos los indicadores típicos de un paraíso fiscal? Existen paraísos fiscales dentro de la UE, pero esta, muy convenientemente, solo juzga a los que están fuera de sus fronteras y es allí donde nos hace sufrir con el Síndrome de Estocolmo que en nuestro caso la analogía es “Unir los buenos con los malos para hacerle el mal a otros”.

Ahora llega el GAFI con sus evaluaciones y nos castiga nuevamente indicando que no hemos cumplido con las normas establecidas porque no estamos investigando correctamente, que no procesamos los delitos de blanqueo de capitales, que no garantizamos la información sobre los beneficiarios finales en el uso de sociedades para lavar dinero y que tenemos que mejorar la supervisión del sector financiero. Adicionalmente, que fallamos en que sean imputados, juzgados y castigados los infractores. Entonces me hago la pregunta de si las grandes lavadas de dinero por Danske Bank, Westpac Bank y HSBC si aparte multarlos si estos infractores fueron a juicio y los encarcelaron. O pagaron la multa y listo. ¿Entonces, hay aquí un doble estándar?

Si la UE quieren aplicar el Síndrome de Estocolmo Panamá tiene que buscar la manera de defenderse. David tiene que encontrar la piedra para con su onda pegarle a Goliath. No sé si las medidas de retorsión pudieran ser suficientes, pero definitivamente que enviarían un mensaje de jugar parejo (fair play). Ojos por ojo , diente por diente.

El autor es ingeniero