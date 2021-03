Las lágrimas de Sarah Harding, la excantante de Girls Aloud con cáncer terminal, por no tener hijos

La cantante Sarah Harding, excomponente del grupo Girls Aloud, consternó a la opinión pública del Reino Unido tras revelar la condición del cáncer que sufre. Esta revelación, contenida en un libro que acaba de publicar, viene acompañada de otras dramáticas confesiones.

En su libro, Hear Me Out, Sarah habló sobre el impacto que la quimioterapia para tratar su cáncer ha tenido en sus esperanzas de maternidad. “Puede parecer extraño preocuparme por no tener hijos cuando ni siquiera sé cuánta vida me queda, pero está ahí”, confiesa la artista.

“La verdad es que, incluso si mi pronóstico fuera mejor, no sería probable debido a toda la quimioterapia que he recibido”, revela la cantante inglesa, que el próximo mes de noviembre cumple 40 años.

“Este tratamiento, tan duro como es, habrá matado cualquier oportunidad (de ser madre) que pudiera haber tenido. Me hace llorar con solo pensarlo“, confiesa la cantante en otro de los fragmentos del libro.

Desde la publicación de Hear Me Out, el libro se ha colocado como el más vendido en Reino Unido. “¡Dios mío, muchas gracias a todos!”, escribió Sarah Harding en Instagram acerca de este dato.

Harding formó, entre 2002 y 2009, el grupo femenino Girls Aloud, junto a Cheryl Tweedy (tras su matrimonio Cheryl Cole), Nadine Coyle, Nicola Roberts y Kimberley Walsh. El grupo se reunión de nuevo en 2012 para celebrar su décimo aniversario, pero un año después volvió a separarse.