Las lágrimas de las Tierras Altas: Se llama cambio climático y lo estamos empeorando

Las hidroeléctricas están construidas sobre un cálculo de costo beneficio. Como casi todo en este mundo, se busca la mayor ganancia con la menor inversión. El costo de las hidroeléctricas tiene muchos determinantes, pero uno de los más importantes es la cantidad de agua que puede retener, en las hidroeléctricas de embalse, o cuánta agua puede pasar en las hidros de pasada. El estimado de la cantidad de agua del caudal del río, se fundamenta en un estudio de la trayectoria histórica de ese caudal. Si el proyecto no hace ajustes para enfrentar las grandes variaciones de lluvia causadas por el cambio climático y el efecto La Niña, no podrá manejar el mayor caudal que va a recibir.

Cuando se pensaba que las hidroeléctricas no tendrían futuro, coincidieron dos eventos: el protocolo de Kioto de 1997 y la ley 45 de 2004. El protocolo de Kioto buscaba crear un incentivo mundial para la generación de energía que no produjera gases de efecto invernadero (GEI). A cambio de esta inversión, se le otorgaría a los desarrolladores de proyectos de energía libre de hidrocarburos, un atractivo crédito por las emisiones de GEI retiradas de la atmósfera. Varias hidros en el Chiriquí Viejo han recibido créditos de carbono del protocolo de Kioto. Acompañando esta política pública internacional, la Ley 45 del 2004 le concedió extraordinarios incentivos a la construcción de hidroeléctricas en Panamá. El mejor lugar para construirlas, en la mente de sus promotores y de los reguladores, es la provincia de Chiriquí.

