Las lágrimas de George Russell tras la dolorosa derrota en Sakhir: “Estoy totalmente destrozado”

Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha prometido que no será su última oportunidad. “Este es solo el comienzo de un cuento de hadas que no funcionó hoy y yo diría que ha nacido una nueva estrella”, aseguró el responsable del equipo alemán, que se encuentra en plenas negociaciones para renovar a Hamilton en Mercedes… aunque quizá no le haga falta.

