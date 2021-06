las jugadoras piden la destitución del entrenador tras ganar el triplete

Lluís Cortés ya no goza de la confianza de las jugadoras, según ha desvelado ‘Sport’. El entrenador que les ha llevado a ganar dos tripletes (Liga, Copa y Supercopa en el inusual 2020, y Liga, Copa y Champions en 2021) no está bien visto por las futbolistas, que critican sus formas y estilo de entrenar. Tanto es así que tras ganar la Champions en Goteborg, primera de la historia para la sección femenina, que las capitanas tuvieron una reunión con los responsables de la sección para que trasladasen su malestar a la Junta Directiva.

