Las jugadoras del Rayo Vallecano ganan el pulso al club y firman sus nuevos contratos con alta en la Seguridad Social

“Debido a la emergencia de la situación, el Rayo ha realizado la negociación y celebración de los contratos disponiendo de sus fondos propios para no mermar las expectativas generadas en varias jugadoras por la drástica falta de ingresos generada ante la incomprensible situación de que todavía no esté aprobada la liga profesional”, apunta el club, que asegura que “jamás ha practicado trato discriminatorio con las jugadoras”.

You May Also Like