Las islas de Bocas y su idilio con el Caribe

Bocas es diversión, alegría, juventud. Las sorpresas no acaban y en el extremo de isla Colón está Boca del Drago con restaurantes sobre la playa. Allí es famoso el arroz y frijoles, así como el pescado y la langosta. Muy cerca, la playa de las Estrellas, un lugar mágico con esas raras especies marinas. No las toque, báñese entre aguas cristalinas y déjelas en paz. Más allá, los islotes de Swans Cay. Es como si llegara a una catedral natural que surge del mar. Es un refugio de aves marinas donde sobresale el rabijunco piquirrojo.

You May Also Like