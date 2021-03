Las iras culés y los memes se ceban con Lenglet por el penalti del PSG

No se puede decir que sea su culpa, pero desde luego no ha ayudado a que no se produzca. Clement Lenglet está siendo muy señalado desde hace varios partidos, y lo ocurrido en el PSG – Barcelona no le ayuda a congraciarse con la afición.

El francés ha sido uno de los grandes señalados por ese penalti absurdo que cometió. Un pisotón cuando corría con Verratti, que antes no se pitaba pero que ahora con el VAR siempre acaba siendo sancionado. Debería saberlo, pero como en partidos anteriores, quedó retratado.

En estas situaciones suele aparecer el sentido del humor, tanto de aficionados culés (que lo usan como vía de escape a la frustración), bien por contrarios que no desaprovechan la ocasión para burlarse. Y eso se traduce en una ristra de memes: no es casual que Lenglet fuera primer trending topic en twitter desde ese penalti.