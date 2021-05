Las instituciones y sus tareas pendientes para salir de listas grises

Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, José Ramón Icaza, recordó que hace más de un año se aprobó la ley para crear un registro de beneficiarios finales, pero la base de datos aún no ha visto la luz; señaló que tampoco se han completados las designaciones en la junta directiva de la Superintendencia de Sujetos No Financieros; y que en ocasiones las autoridades no han remitido información a otras jurisdicciones, a pesar de disponer de ella.

