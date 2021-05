Las infracciones y sanciones | La Prensa Panamá

Se establece que la persona que no pague total o parcialmente la multa aplicada dentro de las 48 horas siguientes a la ejecutoria de la resolución respectiva que impone la multa, sufrirá en subsidio la pena de arresto a razón de un día de dicha pena por cada dos dólares de multa que no pague, pero en ningún caso podrá exceder el término de diez años.

2. Serán sancionados con multa de cien dólares a quinientos dólares los contribuyentes que no lleven libros de contabilidad ni registro de sus operaciones, no practiquen inventario de sus haberes o no presenten estado de cuenta, estando obligados a hacerlo.

