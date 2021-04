Las ‘influencers’ Ratolina y MyCrazyMakeup se unen a Miin para crear cajas con sus productos favoritos

Ratolina y Leti, de Mycrazymakeup, no solo son dos de las influencers de belleza con más éxito de España según la revista Forbes, también son dos amantes de la cosmética coreana y adoran cuidar su piel de la mejor manera posible para tratar los problemas que cada una presentan.

Mientras que Marta (Ratolina) tiene una piel seca y con problemas de dermatitis, Lety posee una piel más grasa y con tendencia a brillos, por lo que ambas youtubers se complementan a la perfección para aconsejar a sus seguidoras los productos que mejor les funcionan.

Desde hace años colaboran con MiiN, una tienda de cosmética que nos trae desde Corea los productos más populares del país para que nos hagamos nuestra rutina de 10 pasos perfecta. Tal es la complicidad entre la tienda y las influencers que han decidido sacar unas cajas especiales con los productos favoritos de cada una.

Cajas de Ratolina y MyCrazyMakeup. MiiN COSMETICS

La Ratolina Box Es una una caja muy especial porque es como ella: sofisticada y elegante, pero llena de alegría. Contiene sus 3 must have de belleza MiiN, centrados en limpiar e hidratar la piel en profundidad, pero con la suavidad que necesita una piel seca como la suya. Es perfecta para pieles secas, sensibles o deshidratadas.

Esta caja contiene el desmaquillante en aceite en formato bálsamo Orange cleansing sherbet, de Aromatica; la suave leche limpiadora Cleanse me softly milk cleanser, de Sioris y el tónico vegano Supple preparation facial toner, de Klairs.

Caja de Ratolina. MiiN COSMETICS

La caja de MyCrazyMakeup es sencilla pero bonita, de color morado y con mucho glow. Contiene sus 4 imprescindibles de Leti de belleza MiiN, es decir, productos centrados en aportar a la piel una hidratación ligera a la vez que mejoramos su textura y la iluminamos. Perfecta para pieles mixtas, grasas o que sufren de marquitas de acné o líneas de expresión.

La Mycrazymakeup Box está compuesta únicamente por productos de Mizon, como el tónico regenerante Snail repair intensive toner, la esencia en formato gel All in one snail repair essence, el contorno de ojos antiedad All in one snail repair eye cream y la crema hidratante y regenerante All in one snail repair cream.

Ambas cajas tienen un valor de más de 80€, pero están disponibles por 70€.