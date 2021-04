las increíbles confesiones de Kris Jenner sobre la familia Kardashian

Jugando al Yo Nunca. Así de sencillo ha sido que Kris Jenner, en plena promoción de la vigésima y última temporada de Keeping Up With The Kardashians, entrega con la que el reality pondrá punto y final a 14 años en antena, ha contado multitud de revelaciones sobre Kim Kardashian y sus hermanas.





La matriarca del Klan, que también ejerce como mánager (algo que se pudo comprobar recientemente cuando habló por primera vez del divorcio de su hija más mediática y Kanye West) apareció por videollamada como invitada en el programa de su amiga Ellen DeGeneres, quien está necesitada de audiencia desde que perdiese gran parte de su público tras las acusaciones de despotismo y malos tratos a sus trabajadores.

Y Kris Jenner no defraudó. La presentadora le propuso jugar al conocido entretenimiento (en inglés, “Never Have I Ever”) con una ligera variante: esta vez no habría de responder por ella, sino como si fueran sus hijas, así que la sección pasó a llamarse Mis hijas nunca.

La primera pregunta, aunque ya de por sí se las traía, no fue con tanta mala baba como las próximas. “Mis hijas nunca han robado algo”, le decía DeGeneres, algo a lo que Kris Jenner no vacilaba al contestar: “Lo han hecho”. Acto seguido explicaba qué hizo ella para solventarlo entre las risas del público.

“Me obligaron a poner un candado en mi armario y llevar una libreta de registros donde apuntaba todo lo que se llevaban... ¡y yo luego las torturaba hasta que me lo devolvían”, confesaba Kris Jenner, quien en la siguiente pregunta ya hacía una de esas declaraciones que acaparaban titulares.

“Mis hijas nunca se han hecho tatuajes a juego”, leía la conductora, haciendo que Kris afirmase con la cabeza, aunque matizaba que no lo habían hecho entre las hermanas, sino con ella misma, con su madre. Ellen preguntó que con quién y la invitada respondió: “Khloé y yo”. ¿El qué? “Tenemos una cruz… en el culo”.

La siguiente cuestión dejó de piedra a más de un espectador. “Mis hijas nunca han tenido a una estrella del porno como niñera”, decía DeGeneres, algo ante lo que la matriarca asegura que sí lo habían hecho. “No recuerdo su nombre, fue hace mucho tiempo, y no lo hice yo, lo hizo Bruce, bueno, Caitlyn, Bruce por aquel entonces”, rememoraba Kris Jenner, que explicó que fue cuando Kendall y Kylie eran muy pequeñas.

“Mis hijas nunca me han mandado un mensaje guarro a mí por error”, era la siguiente parte del juego y esta vez Kris Jenner pudo respirar tranquila. “No, no lo han hecho. Igual sí, pero no lo recuerdo. Son ya muchos años”, se excusaba, dejando en el aire la respuesta.

“Mis hijas nunca han tenido sexo con la misma persona”, le preguntaba Ellen, que no incidía en si era a la vez o en noches separadas. Sin embargo, la respuesta de Kris era clara: “No, la verdad, o al menos yo no lo creo. Si lo han hecho, a mí nunca me lo han contado”.

El siguiente comentario ya se lo sabían los fans más acérrimos de la vida de las celebrities, pero no por ello era menos de rigor: “Mis hijas nunca han salido con alguien de una boy band“. Sonriendo, Kris daba la respuesta que todos conocían: “Kendall y Harry [Styles, exmiembro de One Directon], sí. Creo que han sido los únicos. Aunque hay muchos raperos por ahí, ya sabes…”.

Después de la mención velada a Kanye West, llegaba la última, que volvía a ser una respuesta positiva. “Mis hijas nunca se han depilado sus partes íntimas las unas a las otras”, decía Ellen mientras luego Kris confesaba: “Sí, lo han hecho. Ellas se han depilado todo a todas”. Y añadía bromeando: “Deberías de tener cuidado cuando vengas por aquí, Ellen. Mis hijas te depilan cualquier cosa. Más te vale correr como alma que lleva el diablo”.