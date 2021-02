Las incógnitas que no aclaran los investigadores de la OMS en Wuhan sobre el coronavirus

“No parece que hubiera una gran circulación del virus en ninguna especie animal en el país (China)”. En el mercado de Wuhan se vendían productos congelados, “algunos importados“. “Tenemos que continuar esta pista”. Son algunas de las declaraciones del especialista en zoonosis danés Peter Ben Embarek, jefe de los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que han formado el comité para investigar los orígenes del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la pandemia de la covid-19.

Tras diez días de recopilación de información e investigación, los expertos de la misión de la OMS empiezan este miércoles a abandonar China, país que consideraron “el inicio del camino” para desentrañar la procedencia del virus pero todavía con incógnitas que resolver: el rastreo del camino del virus es aún un “trabajo en curso“.

“El equipo está trabajando hasta la partida (de China). Es solo el comienzo del camino, con mucho trabajo por hacer después de las pistas de nuestros colegas en China. Muy orgulloso de nuestros logros y realista sobre lo que queda“, dijo este miércoles en Twitter el zoólogo británico Peter Daszak, miembro también de la misión.

También Marion Koopmans, viróloga holandesa con quien Daszak se desplazó hasta el aeropuerto de Wuhan, se declaró “exhausta”, pero celebró el trabajo realizado durante los 27 días que los investigadores pasaron en la ciudad de Wuhan (14 de ellos, de cuarentena) al tiempo que manifestó que tiene “muchas ganas de (dar) los siguientes pasos“.

En la misma línea se mostró la epidemióloga danesa Thea K. Fischer, que consideró en la misma red social “una experiencia única” haber formado parte de la misión que ayer, en rueda de prensa, apuntó a dos teorías preliminares sobre los orígenes del virus: a través de un animal que ejerciera de huésped intermedio hasta los humanos o por medio de algún alimento congelado.

¿Una investigación “política”?

Esta última es una teoría que China ha defendido reiteradamente en los últimos meses, a raíz de la detección de restos del virus en algunos productos congelados importados por el gigante asiático. Pekín ha intentado sacudirse la responsabilidad de un posible inicio de la pandemia en su territorio (los primeros casos se detectaron en Wuhan en diciembre de 2019) y ha apuntado a otras posibilidades, mientras que varios países, entre ellos los Estados Unidos de Donald Trump, acusaron con frecuencia a China de la situación sanitaria internacional.

Este contexto ha hecho, en palabras de Peter Daszak, que el equipo tuviera que llevar a cabo sus pesquisas en un ambiente muy cargado políticamente.

La OMS consideró “extremadamente improbable” que el virus se hubiese escapado de un laboratorio

La misión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó este martes la posibilidad de que el SARS-CoV-2 se hubiese originado en un laboratorio, al tiempo que consideró la posibilidad de que el virus hubiese llegado a China desde otros países a través de la cadena de frío de los alimentos congelados.

En una esperada rueda de prensa, cuyo inicio se retrasó casi dos horas, el jefe de la misión internacional de expertos de la OMS consideró “extremadamente improbable” que el virus se hubiese escapado de un laboratorio, tal como sostuvo reiteradamente la anterior Administración de Donald Trump en EE UU.

Embarek argumentó que antes de la aparición del virus “ninguna publicación científica ni ningún informe en ningún laboratorio del mundo” había hablado sobre él, y destacó además los “estrictos protocolos de seguridad” de los que han visitado, entre ellos el P4 del Instituto de Virología de Wuhan.

Murciélagos

Tras sus diez días de investigación del origen del SARS-CoV-2 sobre el terreno en Wuhan, el especialista danés aseguró que “todo continúa señalando a una reserva de este virus, o de un virus similar, en poblaciones de murciélagos“.

Sin embargo, y dado que en Wuhan y en su región no hay colonias de murciélagos, explicó, intentaron encontrar “otras especies animales que pudieron contribuir a introducir el virus” en la ciudad. “No parece que hubiera una gran circulación del virus en ninguna especie animal en el país”, donde los científicos chinos analizaron miles de especies sin que se pudiese identificar a ninguna especialmente portadora, señaló Peter Ben Embarek.

Productos congelados

En el mercado se vendían productos congelados, “algunos importados”, dijo, además de animales salvajes domesticados y productos elaborados con ellos. “Tenemos que continuar esta pista, tanto en los productos congelados como en los semiprocesados y los crudos“, recalcó.

Asimismo, consideró que no hay “grandes evidencias” de la transmisión del virus en Wuhan antes de diciembre de 2019 y que los primeros casos en la ciudad no se dieron solo en el mercado de Huanan, sino también “simultáneamente” en otros lugares no relacionados con aquel, cuyo rastro no proporcionó más pistas. Por ello, los expertos creen que deben examinarse muestras de sangre en otras provincias de China y en otros países, así como colonias de murciélagos en diferentes regiones asiáticas o incluso en otras partes. En este sentido, recalcó que el rastreo del camino del virus es aún un “trabajo en curso”.

Las dos hipótesis principales requerirán más estudio e investigación

Ben Embarek consideró dos hipótesis principales como las más probables para la transmisión del virus al ser humano: a través de un huésped animal intermedio o por medio de algún alimento congelado de la cadena de frío. La primera “es la más probable y la que requerirá más estudio e investigación”, dijo, pero consideró la segunda igualmente posible, aunque reconoció que todavía no saben mucho sobre ella.

“Tenemos que insistir en el estudio de la cadena de frío como fuente de transmisión, sabemos que el virus puede aguantar mucho tiempo, pero aún no cómo se transmite, se requiere mucho trabajo todavía para explorar estos caminos interesantes”, indicó.

China ha destacado en los últimos meses la posibilidad de que el virus hubiese llegado originalmente al país a través de los alimentos congelados, en los que detecta con frecuencia, todavía en la actualidad, trazas del virus. Ben Embarek explicó que analizan dos vías en relación con los congelados: la llegada del virus al ser humano a través de un individuo concreto o por medio de un foco, como el del mercado de Huanan.

La hipótesis del experto chino

En la rueda de prensa, que la OMS celebró conjuntamente con sus colegas del país asiático, Liang Wannian, el jefe del equipo de expertos chinos que investigó el SARS-CoV-2, fue un poco más allá y aseguró que pudo haber circulado en otros lugares antes que en Wuhan.

“En los dos meses previos a diciembre no hay pruebas de que estuviese en la ciudad”, afirmó Liang y destacó que la circulación temprana del coronavirus se produjo varias semanas antes de que se detectaran los primeros casos, lo que “puede explicar el fallo de su detección en otras regiones” fuera de China.

El epidemiólogo, que ejerció también de responsable del equipo designado por China para combatir la epidemia, afirmó que la investigación de las muestras de sangre y de anticuerpos de los pacientes en Wuhan en la segunda mitad de 2019 “no indican una actividad temprana del virus en la ciudad”.

Según dijo, todas las muestras de productos animales del mercado de Huanan fueron negativas en los test realizados, por lo que “no es posible determinar cómo el virus llegó hasta allí”.