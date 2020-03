Las implicaciones laborales de la crisis del coronavirus

Para el sindicato, es crucial que se mantengan los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. ”Preocupa que todos los fondos destinados a esta situación de crisis sean orientados directamente a las grandes empresas. Exigimos que se contemplen a los trabajadores y trabajadoras formales o informales, pero también a las micro, pequeñas y medianas empresas. Que el apoyo empiece de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como suele pasar, generando en la mayoría de los casos que esos recursos no llegan hasta la población que más lo necesita”.

Consideran que las vacaciones son un derecho de los trabajadores. “Creemos que en este caso particular se debe llegar a un mutuo acuerdo entre las empresas y los trabajadores, para que no se vulnere el derecho de los empleados con una cuarentena”, apuntó.

En el caso del sistema de incapacidad, “lo que no está muy claro es el hecho de cómo actuar cuando un trabajador no tiene un certificado de incapacidad y está contagiado o tiene síntomas relativos a este virus”.

