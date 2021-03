Las huellas de Coroneto | La Prensa Panamá

En 1920 las fincas cercanas a la playa de Monagre, en Los Santos, estaban llenas de árboles de guayaba, abundancia ésta que no pasaba desapercibida para el travieso Daniel Fuentes Castillo, de siete años. Careto por las huellas del último mango “morao” que había degustado, decidió subirse a un guayabo para matar dos pájaros de un solo tiro: cosechar las frutas, que a veces estaban premiadas con diminutos gusanillos, y ver un nido de paloma “tierrerita”. La ventolina de la playa y la fragilidad de las ramas mandaron a Daniel al suelo, donde lo esperó una laja que le hizo un chichón en la cabeza. Como a mil kilómetros a la redonda no había un hospital, fue auxiliado por el Dr. J. Moreno Villalaz, quien disfrutaba del aire yodado de Monagre. Pero a Daniel le quedó una corona –sin cabello– de por vida, como la tonsura de los frailes de los conventos medievales. De allí nació la leyenda de “Coro” (de corona). Y al final “Coroneto”, el de la calle abajo.

