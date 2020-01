Las horas de Hamas | La Prensa Panamá

Independientemente de lo que suceda el día después del retiro final de Israel de Gaza, no se puede pasar por alto el hecho de que las opciones militares de Hamas han disminuido considerablemente. La construcción del muro divisorio en Cisjordania ha hecho casi imposible que los combatientes de Hamas lleguen a Israel mismo. Además, después de la reocupación de las ciudades de Cisjordania en abril de 2002 Israel arrestó a alrededor de 7 mil palestinos que supuestamente tienen vínculos con Hamas, Fatah y otros grupos. Para Hamas continuar la lucha armada no será fácil.

No hay respuesta todavía a ninguna de estas preguntas. Aunque Hamas ha exigido el establecimiento de una administración palestina para supervisar las áreas desocupadas por Israel, Abbas lo ha rechazado, y está dispuesto, cuando mucho, a establecer un “comité de supervisión” en el que participen representantes de Hamas. En cualquier caso, no habrá un “reparto de áreas” hasta que Israel se retire por completo y se limpien los escombros. Entonces la amarga lucha política comenzará antes de las elecciones.

La dificultad de la tarea que se avecina no puede exagerarse. Hamas ha iniciado una intensa campaña en los medios de comunicación para apropiarse del retiro israelí como una victoria de su “lucha armada”. La campaña y su temática reflejan una lucha interna por elcontrol de la Franja de Gaza y otros territorios administrados por la Autoridad Palestina y acentúa la determinación de Hamas de no desarmarse y de continuar con la “lucha armada” en Cisjordania.

