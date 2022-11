las historias, dramas y alegrías en los vagones de quienes regresan a Jersón tras la desocupación rusa

A la familia y amigos de Igor , un pasajero del vagón once, tampoco les gustó la idea de que regresara a Jersón. Lo consideran peligroso. Pero está muy feliz y sonríe todo el rato porque se encuentra con su familia. En los últimos meses habló con sus padres durante un minuto; y en ese minuto le contaron que estaban sin agua, sin luz y sin calefacción. Todavía no saben que su hijo llegará. Igor ya está imaginando cómo tocará la puerta .

Zinaida y Vadym , matrimonio de 60 años, están de regreso a casa tras apresurarse en comprar los billetes para reunirse con el padre de él. Zinaida admite que no quería irse de la ciudad, pero tampoco podía soportar las lágrimas de su hija. Su mayor miedo es que “los rusos no están tan lejos y podrían regresar a la ciudad” y esboza una sonrisa al preguntarle si a su hija le gustó la idea de volver a una Jersón que todavía está siendo bombardeada

El tren hacia la victoria no es un tren cualquiera, y no es algo que tenga que ver con la prensa internacional y con los ministros que llenaron el primer convoy del sábado. Bajo la luz fría de las lámparas de la estación hay siete vagones pintados por artistas ucranianos con escenas de guerra y paisajes de las regiones ocupadas parcialmente por Rusia. “Es una obra de arte”, suspira una mujer a mi lado. “Bienvenido a bordo del primer tren de la victoria”, se lee en las mesas de pasajeros junto a la imagen de un vagón que transporta una sandía , el cultivo más famoso de Jersón.

Anna, ajena al ruido festivo, ve a su abuela y su madre por primera vez en nueve meses tras una noche de viaje. Lyudmyla, su abuela, dice que ha pasado miedo bajo la ocupación rusa y que no abandonó antes la ciudad por su hermano enfermo y porque esperaba que les liberaran rápido. También le daba miedo huir por la región de Zaporiyia “porque los rusos disparaban contra los coches”. Cuando las tropas ucranianas entraron a Jersón lloró todo el día y sintió alivio. “Ya no tenía miedo”, dice. Su nieta fue de las primeras personas en comprar un billete del tren hacia la victoria, el convoy que la iba a llevar desde Kiev hacia su familia.

“No nos vamos a perder ningún evento y ningún concierto desde que la ciudad es libre. Lo seguiremos celebrando”, comenta Tetiana mientras se fuma un cigarro y masculla que se enteró de la liberación de su ciudad “por radio patio” al no tener acceso a internet ni electricidad. “Estamos felices, pero la guerra no ha acabado para nosotros. Jersón es pequeña. En una hora caminando ya está el río Dnipro. Desde allí hasta los rusos queda apenas un kilómetro de agua”, apunta. Y como confirmación, cada cinco minutos suena de fondo una explosión de las defensas aéreas ucranianas.

