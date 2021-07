‘Las Hilanderas’, por primera vez en el Prado tal como lo pintó Velázquez

El delicado estado de conservación de Las hilanderas ha impedido que los añadidos a la obra original de Velázquez hayan podido ser eliminados como se ha hecho en otros cuadros en mejor estado (por ejemplo los retratos ecuestres de Felipe III y Margarita de Austria ) y por eso se decidió restituir su tamaño original a través de un marco móvil que ha sido desarrollado por el Prado con el apoyo de American Friends of the Prado Museum y el patrocinio de American Express, ha indicado Portus.

