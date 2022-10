Las ‘Guerreras’ se lucen en el primer partido de preparación del Europeo

Los contraataques de Ester Arrojeria, Shandy Barbosa y Sole López prácticamente sentenciaron el choque. El colchón de 9 tantos se antojaba irremontable para una Túnez que no obstante, no bajó los brazos. El tramo final del encuentro transcurrió sin sobresaltos para el combinado español , que gestionó su ventaja sin problemas para amarrar la victoria (39-29).

No se amedrentaron las tunecinas que, pese a las estiradas de Maddi Aalla, lograron poner el empate en el marcador (6-6). No se encontraba cómodo el ataque español, que encontró en las penetraciones de Shandy Barbosa y Carmen Campos sus mejores armas en el primer tiempo y, con la entrada de Paula Arcos, permitió a España meter una marcha más, creciendo, como acostumbra, desde la defensa (11-10).

You May Also Like