Las 'Guerreras' se estrenan en el Europeo con dura derrota

No fue el estreno deseado por el equipo de Carlos Viver, aunque el reto era complicado porque el combinado que dirige Ambros Martín es actualmente uno de los mejores del mundo pese a haber quedado un escalón por debajo en el pasado Mundial. Lo demostró pese a tener bajas importantes como Vyakhireva, Senn o Frolova, aunque su superioridad no le pudo imponer hasta los segundos 30 minutos donde mejoró mucho en defensa y supo aprovechar los errores ofensivos de las ‘Guerreras’.

