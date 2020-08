Las grietas de nuestra plataforma de servicios

También se necesita que la justicia sea digna de respeto. Todavía la Unidad de Análisis Financiero está adscrita a la Presidencia, y la Dirección de Investigación Judicial, a la Policía Nacional, limitando la independencia que deberían tener estas entidades. Hay que evitar y no aceptar los conflictos de interés y las instituciones débiles que terminan comprometidas con los objetivos de los clanes políticos, y no con los intereses de todos los panameños.

En 2013, según la BBC , el buque con bandera de Moldavia (otra bandera de conveniencia) MV Rhosus estaba fletado desde Georgia hasta Mozambique, con 2,750 toneladas de nitrato de amonio. El navío se dañó frente a la costa del Líbano, obligando a la tripulación a anclar en el puerto de Beirut para reparaciones. Luego de su estadía y por la falta de pago por los servicios portuarios, la carga fue confiscada. Su tripulación quedó detenida temporalmente y un empresario ruso, que era el dueño del navío, no apareció. El problema se complicó más porque Briarwood Corporation, una sociedad panameña, era propietaria del barco, que lo fletó a una sociedad similar de las Islas Marshalls, dejando la responsabilidad legal en el aire. Las autoridades libanesas almacenaron la carga al no tener a quien cobrarle. El pasado 6 de agosto, la carga explotó, causando cientos de muertos y daños multimillonarios.

El negocio del abanderamiento es fuente de cuantiosos ingresos para el Estado en concepto de tasas de registro, certificaciones y pagos anuales. Sin embargo, Panamá no ha sido lo suficientemente exigente con su flota. Por ejemplo, el barco de bandera panameña MV Ever Judger arrastró con su ancla un oleoducto frente a la isla de Borneo en Indonesia en 2018, provocando una fuga de petróleo que cubría 12 kilómetros.

