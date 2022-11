Las grietas compendiadas

No se trata de un experimento alquimista; cada nación debe encontrar la mejor fórmula, sin desintegrar sus orígenes, su piso común, su identidad, el tronco de la nación. Los ensayos de refundaciones, ya sean encubiertos o francos, han conllevado drásticos recortes a la libertad y dolorosas confusiones. Alcanzar la excelencia democrática en medio de una convivencia civilizada es la meta para unos y para otros se trata de una vida soñada que requiere dejar en cenizas todo aquello que hoy nos permite producir riqueza; toman los déficits de la democracia para esparcir ideas mesiánicas que no han podido procrear el bienestar prometido.

