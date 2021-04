Las graves consecuencias que podría tener para el Real Madrid y el Barça su insistencia en la Superliga

“Se inventa unos números que no son reales. Miente porque no puede ayudar al fútbol”. Tebas, que no cree que el Real Madrid sea descalificado este año, sí puso en cuestión que el año que viene los blancos y los azulgranas jueguen la Champions. “ La participación en las competiciones de la UEFA es voluntaria. Vamos a ver si Real Madrid y Barcelona firman ese documento para la temporada que viene”, declaró

“La Superliga destruye un modelo de negocio a nivel mundial y el derecho a soñar”, dijo en la rueda de prensa posterior Fernando Roig, presidente del Villarreal. “ El Sevilla no ha sido invitado, pero al Sevilla le gusta ganarse su estatus en los terrenos de juego” , manifestó José Castro, máximo dirigente sevillista, cuando se le preguntó si a su club se le había tanteado en el caso de no entrar el Atlético.

Las palabras de Aleksander Ceferin en la madrugada del miércoles al jueves confirmaron ese temor. “La clave es que la temporada ya ha comenzado, la clave es que las televisiones nos reclamarían daños y perjuicios si no jugáramos las semifinales. Por lo tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que este partido no se lleve a cabo la semana que viene”, dijo el presidente de la UEFA.

