Las grandes ausencias en el próximo All Star de la NBA en Chicago

Una lesión que le apartó por 25 partidos de las canchas han condicionado su elección en el All Star. Irving está ante la temporada más anotadora de su carrera , con 26,8 puntos, y la más reboteadora, con 5,2 por partido. La buena temporada de otros bases en el Este, entre los que destacan Trae Young, Kemba o Lowry, han eclipsado los números de Irving, que tendrá que esperar para participar en el All Star.

Otra de las más grandes ausencias ha sido la de Bradley Beal, que junto a Booker se han convertido en los primeros jugadores en 35 años en promediar más de 27 puntos y no estar en un All Star Game . El de los Wizards es el sexto máximo anotador de la liga y promedia 28,6 puntos, 4,4 rebotes y 6,3 asistencias . El récord de su equipo de 16-31 (11º en el Este) le ha penalizado a la hora de la elección.

El escolta de los Suns es, probablemente, la ausencia más marcada en esta edición del All Star Game . Booker es el indiscutible líder de la franquicia que varios años después vuelve a soñar con meterse en playoffs gracias al trío que confroma con Ricky Rubio y Deandre Ayton. El ‘1’ de Phoenix promedia esta temporada 27 puntos, 4 rebotes y 6,4 asistencias , pero no son suficientes para la feroz competencia del Team LeBron.

Todo listo para que comience el fin de semana del All Star de la NBA, que reúne a las estrellas de toda la liga y culmina con un partido entre los mejores jugadores de cada conferencia, el All Star Game . La Asociación ya ha anunciado las plantillas completas , capitaneadas por LeBron James (Oeste) y Giannis Antetokounmpo (Este) y como cada año, hay varias ausencias destacadas, a parte de los lesionados.

