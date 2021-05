Las Fuerzas Armadas estadounidenses presentarán a final de junio un informe sobre la existencia de ovnis

En el mismo sentido el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó en el programa The Late Late Show que “hay imágenes y registro de objetos en el cielo que no se sabe exactamente lo que son”.

El próximo 25 de junio finaliza el plazo otorgado por el Gobierno de los Estados Unidos a las Fuerzas Armadas para presentar un informe sobre la existencia de ovnis (objetos voladores no identificados). En este informe, que no se hará público en su totalidad, se espera conocer algunos de los avistamientos que se han hecho en estos años y que explicación pueden tener .

