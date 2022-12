Las frases más destacadas de Luis Enrique en la charla con Ibai Llanos sobre ‘La Roja’, el Mundial, Luis de la Fuente, su futuro…

“Antes no me defendía nadie, la imagen que tenía era solo la de las ruedas de prensa”

“Yo no hago caso a las recomendaciones. No hay nadie de la prensa que le ha dedicado el 10% que le he puesto yo o mi staff”

“[Tanda de penaltis] Son nervios, pero también emociones. Me puse sentado en el banquillo y no veía los penaltis”

“Un equipo que no ataque puede ganar un partido, pero no es el caso de Marruecos que también tuvo sus opciones”

You May Also Like