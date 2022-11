Las frases de Infantino en Qatar que no han dejado a nadie indiferente

“Qatar ha progresado y la FIFA está orgullosa de estar aquí”, con esta frase el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se enfrentó al mundo en su discurso ante la prensa en vísperas de la inauguración del Mundial de Qatar. El líder del fútbol mundial ha recibido críticas continuas, ya que durante una hora su monólogo fue directo a defender a Qatar como país anfitrión, a pesar de la muerte de numerosos trabajadores de las instalaciones colosales y los ataques continuos al colectivo LGTBI.

En declaraciones en rueda de prensa, Infantino dijo hace dos semanas que “no arrastraran el fútbol a todas las batallas ideológicas/políticas“. En su discurso previo al Mundial, su discurso versó sobre inmigración global, derechos de los trabajadores, cuestiones LGTBI, colonialismo europeo, pecas, sufragio femenino, racismo, discapacidad, orientalismo…”.

Recordemos que fue el 2 de diciembre de 2010, en Zúrich, en una votación del comité ejecutivo de la FIFA se designó a Qatar como organizadora de la Copa del Mundo de 2022. Qatar dejó por el camino a Australia, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Hoy es el centro del mundo por su cita mundial y por la privacidad de los derechos humanos. Infantino, con sus declaraciones, no dejan indiferente a nadie:

Respecto a Qatar como país anfitrión y sus gentes señaló:

“Por supuesto que no soy qatarí, no soy árabe, no soy africano, no soy gay, no soy discapacitado. Pero tengo ganas, porque sé lo que significa ser discriminado, intimidado, como un extranjero en un país extranjero”.