Las fracturas por fragilidad, la complicación más frecuente y grave de la osteoporosis

La solución es el enfoque multidisciplinar donde el reumatólogo debe coordinarse con el traumatólogo, el geriatra, el rehabilitador, etc . De esta forma no solo se pueden tomar mejores medidas para prevenir futuras facturas, sino que la evolución de las que ya se han producido sean favorables.

La osteoporosis en sí no duele, de hecho, el doctor Naves deja claro que solo empieza a doler cuando se produce una fractura por fragilidad . Es por esta razón por la que se debe tener cuidado al realizar determinadas actividades que puedan propiciar una caída. Aunque la osteoporosis no duela, el riesgo está ahí.

