Las fotos tomadas por aviones espías que ayudaron a descubrir (y a solucionar) la crisis de los misiles soviéticos en Cuba en 1962

“Revisé esos informes en detalle y la mayor parte podían ser misiles tierra-aire porque por su descripción no eran lo suficientemente grandes como para ser misiles ofensivos. 90% de esos reportes podían explicarse de esa forma, como que no eran misiles ofensivos”, recordó Sidney Graybeal en una entrevista que ofreció en 1999 y que es conservada en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.

