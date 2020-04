Las fortalezas del candidato Biden son también sus debilidades | Internacional

La familia de Biden nunca cayó en la pobreza, pero tampoco sorteó sus embestidas. Antes de instalarse en Delaware como vendedor de coches, su padre tuvo problemas para mantener a la familia, y en un momento dado tuvieron que irse a vivir con los abuelos maternos. Meter al “Joe de clase media” en su ticket ayudó a Obama a ampliar sus apoyos. Biden no tiene la destreza para hablar en público del último presidente demócrata. En los debates se equivoca, mete la pata y se traba, un legado de la tartamudez que venció de niño. David Axelrod, estratega político de Obama, definió a Biden en la revista Time como “un candidato de porcelana, al que no hay que exponer mucho”. Pero esa fragilidad tiene también cierto encanto entre un electorado cansado de políticos que parecen fabricados en serie.

El eslogan de su campaña no deja lugar a equívocos: “Recuperar el alma de la nación”. Poco más. Lo que vende Joe Biden es una vuelta al pasado. Las mayores ovaciones en sus mítines llegan cuando menciona a Obama. Para sus críticos, Biden no vende más que un plato de sobras. Pero muchos votantes demócratas, especialmente los afroamericanos, citan su relación con el expresidente y la nostalgia por aquella Administración como principal argumento de su apoyo a Biden.

La dura historia personal del candidato, que a punto estuvo de acabar con su carrera política, genera empatía en el electorado. Se ha visto en la campaña. No arrastraba multitudes. No despertaba entusiasmo. Pero cuando conectaba con sus votantes, lo hacía de una manera más personal e intensa que nadie.

