Las fiestas en la Presidencia: del estupor a la vergüenza

La ola de críticas por las polémicas sesiones de fotos para fines particulares en la Presidencia de la República, obligó ayer a que uno de los protagonistas pidiera disculpas. A la vez, surgen voces que defendían la acción.

Andrés Calvo, quien en 2013 participó junto a su hoy esposa, María Elena Virzi Salerno, en una sesión de fotos en el salón Amarillo de la Presidencia, durante la gestión del expresidente Ricardo Martinelli, dijo que lamentaba haberse hecho las imágenes en esas locaciones.

Calvo, no obstante, reveló que obtuvo permisos por parte de la Presidencia. “ (…) A todo mi país disculpas, pero sobre todo al humilde panameño que no ha tenido la oportunidad de visitar este hermoso hogar; nuevamente mi formación y mi educación me hacen reconocer que ha sido un error que en su momento no supimos evaluarlo por las alegrías y emociones…”, indicó Calvo en su cuenta de Facebook, red social en la que publicó las fotos.

El salón Amarillo, donde Calvo y su pareja se fotografiaron, es el “más importante del Estado”. Allí se encuentra la silla presidencial, y es usado por los mandatarios de turno para firmar decretos, hacer designaciones, entre otras funciones.

El exsecretario privado del expresidente Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio, señalado como una de las figuras del pasado gobierno que recibía coimas que se pedían en el Programa de Ayuda Nacional, también aprovechó el mismo sitio para que su esposa, Yvette Vanessa Barsallo Fábrega, se hiciera una sesión de fotografías matrimoniales.

La publicación de estas imágenes en internet desbordó pasiones en las redes sociales. Incluso, la exprimera dama Marta Linares de Martinelli salió al paso de las críticas.

En dos mensajes en Twitter, intentó justificar las fotos en las que aparece su hija Carolina Martinelli Linares, celebrando su cumpleaños. “Siempre se ha permitido tomar fotos de novias, quince años en Presidencia. Hasta en revistas han salido dichas fotos. Hasta cuándo el morbo!”, dijo.

Más tarde, en horas de la noche posteó: “En Presidencia de RM [Ricardo Martinelli] se hacían tous [tours] para todos en todos los salones, accesible. En esta Presidencia no tengo conocimiento si aún se permiten”.

Esto luego de que en horas del mediodía de ayer el propio presidente de la República, Juan Carlos Varela, escribiera: “Las puertas de la Presidencia están abiertas para que nuestros niños aprendan su historia”. Además, publicó fotos con estudiantes y niños de la comarca Ngäbe Buglé.

Historiadores y juristas consultados por este medio manifestaron que usar los salones de la Presidencia para sesiones privadas de fotografías es “un abuso”. El expresidente del Colegio Nacional de Abogados Rubén Elías Rodríguez dijo que se estaría violando una disposición del Código Procesal Penal que prohíbe el mal uso de los bienes del Estado.





