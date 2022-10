las fechas clave en la supuesta conspiración del expresidente para revocar el resultado de las elecciones

El equipo de Trump insiste en cambiar el signo de los comicios con “electores alternativos”. El abogado Kenneth Chesebro envía dos memorandos al abogado James Troupis, que representaba a la campaña de Trump en Wisconsin, cuenta The New York Times. El primer memorándum, fechado el 18 de noviembre, establece el enfoque general de la maniobra.

Los gobernadores de Georgia y Arizona se negaron a no firmar los certificados que contradecían a los fraudulentos. De modo que los certificados falsos enviados a Washington no tuvieron ningún impacto en el resultado de las elecciones.

