Las FARC reconocen secuestro como ‘gravísimo error’ y pide perdón a víctimas

“Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez (…) No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados”, manifestó el partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona.

You May Also Like