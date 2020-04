Las familias con un número ITIN e hijos ciudadanos no recibirán la ayuda a pesar de haber pagado millones en impuestos | Noticias Univision Dinero

Pero no está claro si la propuesta cuenta con el apoyo necesario para ser aprobada en la Cámara de Representantes, y, de ser aprobada, pasaría después al Senado, de mayoría republicana y donde no parece contar con muchas posibilidades de prosperar.

“Todas las familias que tienen un miembro con un número ITIN están excluidas. Esta es la omisión más flagrante de la ley y que se está intentando cambiar”, dijo a Univision Noticias Chuck Marr, director senior de política tributaria federal del Center on Budget and Policy Priorities .

En una explicación sobre cómo utilizar la herramienta que permite verificar el estatus del ‘cheque’ de ayuda, el IRS dijo lo siguiente: “Puedes acceder a (la herramienta) Get My Payment usando un número ITIN, pero en la mayoría de los casos, la ley no permite un pago de impacto económico (el ‘cheque’) para individuos que declaran impuestos utilizando un número ITIN”.

