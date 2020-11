Las fallas de seguridad que harán más difícil tomarse una foto en la Casa Blanca

El incidente del pasado viernes, sin embargo, es distinto y no les causó gracia a los funcionarios, pues no es común que un hombre salte la valla, cruce todo el césped y llegue hasta la puerta de la Casa Blanca, que además estaba sin seguro. Menos de diez minutos antes, el presidente Obama y sus dos hijas habían partido a bordo de su helicóptero.

You May Also Like